Работающим матерям рассказали, как совмещать семью и карьеру Эксперт по тайм-менеджменту Володось: каждый день нужно посвящать разным целям

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Чтобы успешно совмещать семью и карьеру, работающим матерям следует посвящать каждый день разным целям, заявил эксперт по тайм-менеджменту Алексей Володось. В беседе с РИАМО он пояснил, что один день можно уделить семье, а другой — исключительно рабочим процессам. Остальные задачи при этом следует отложить на время.

Одна из практичных техник при оптимизации для бизнес-мам — «тема дня». Суть ее заключается в том, что каждому дню недели присваивается тема — например, день семьи, день бизнеса, день обучения, день для себя, день отношений, — отметил эксперт.

Такая техника повысит вероятность заняться необходимыми делами. По словам эксперта, лучше что-то делать хотя бы раз в неделю, чем постоянно откладывать. Также следует определить ключевые пункты в каждой сфере. После этого стоит сесть и написать, сколько женщина хочет уделять времени каждой из поставленных задач. Затем необходимо оптимизировать получившиеся результаты, уточнил Володось.

Карьерный консультант Ольга Шмелева ранее посоветовала женщинам после декрета при собеседовании с работодателем не говорить о детях. По ее словам, важно показать свой настрой на трудовую деятельность, а отвечать на вопросы про детей, которые задает работодатель, следует кратко.