Карьерный консультант дала советы, как устроиться на работу после декрета Карьерный консультант Шмелева: в ходе собеседования не стоит говорить о детях

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Матерям, которые планируют устроиться на работу после декрета, при собеседовании с работодателем не следует много говорить о детях, посоветовала карьерный консультант Ольга Шмелева. В беседе с РИАМО она пояснила, что важно показать свой настрой на трудовую деятельность, а отвечать на вопросы про детей, которые задает работодатель, следует кратко.

В ходе собеседования женщине необходимо сконцентрироваться на рабочих вопросах. Поднимайте тему детей только в том случае, если работодатель задаст об этом вопрос. Если он прозвучал, отвечайте кратко, сразу обозначьте ваш настрой на работу и расскажите, как решен вопрос с больничными, — отметила эксперт.

Также матерям стоит рассказать об опыте работы на предыдущем месте и деятельности во время декрета, например о волонтерстве. Если декрет был непродолжительным и не занесен в трудовую книжку, то о нем можно даже не упоминать, уточнила Шмелева. Кроме того, женщине важно продемонстрировать свои социальные навыки и умение работать в команде. Эксперт пояснила, что работодателю важно увидеть опыт, характеризующий соискателя как социализированного человека.

Понимая все опасения работодателя, мама после декрета может лучше подготовиться к собеседованию, продемонстрировать свою лояльность компании, высокий уровень мотивации в работе и актуальные знания, — заключила Шмелева.

Глава Соцфонда РФ Сергей Чирков ранее рассказал, что декретные пособия в России увеличат на 54%. Он подчеркнул, что общая сумма выплат вырастет до 678,4 млрд рублей. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля 2023 года составляет 8591 рубль.