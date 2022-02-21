Эксперт по разведке назвал запугиванием сообщения о риске терактов в России

Сообщения посольства США в Москве о рисках терактов в общественных местах в РФ больше похожи на «запугивание населения», заявил NEWS.ru эксперт по разведке, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Он подчеркнул, что подобное заявление дипмиссии может говорить о том, что спецслужбы Украины, «которые не раз пытались проводить теракты в РФ, сейчас готовят новые попытки на фоне нового обострения».

Я считаю, что это скорее указание на то, что спецслужбы Украины, не раз пытавшиеся проводить теракты в РФ, вновь попытаются на фоне обострения, и США фактически участвуют в компании по запугиванию руководства РФ и населения этими терактами. Я думаю, что паниковать не имеет смысла. У спецслужб РФ обширный опыт предотвращения терактов в последние годы. Напомню, ежегодно предпринимались десятки попыток [совершить теракт в РФ] при участии зарубежных террористических организаций, но практически все из них были предотвращены. Думаю, справятся и в этот раз, — отметил Мендкович.

Спикер также обратил внимание, что «на уступки террористам идти нельзя, нужно жёстко отстаивать свою позицию, а тех, кто пытается воплотить подобные угрозы в жизнь, — обезвреживать любыми доступными средствами».

Накануне посольство США в Москве предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице, в Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы РФ и Украины.

Несмотря на эти заявления, дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили информацию о возможных терактах в России. Новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая уточнила у представителей дипмиссии Вашингтона в Москве, передавали ли они эту информацию коллегам в Москву по партнёрским каналам. «Если нет, то как это всё понимать?» — возмутилась дипломат.

Ранее депутат Госдумы (ГД) Бийсултан Хамзаев в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что заявление посольства США в РФ об угрозе терактов на территории России является «информационным выхлопом» и провокацией.