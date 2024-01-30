Эксперт по недвижимости раскрыл, как быстрее продать квартиру Эксперт по недвижимости Пысин: при продаже квартиры нужно убрать личные вещи

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Чтобы быстрее продать квартиру, необходимо убрать из нее личные вещи, посоветовал эксперт по недвижимости Анатолий Пысин. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что в помещениях не должно быть семейных портретов, фотографий, грамот и памятных сувениров.

Если человек продает объект, в котором сам проживает с семьей, то необходимо убрать личные вещи всех ее членов. Имеется в виду не одежда, посуда и средства гигиены, которыми люди пользуются ежедневно, а какие-то семейные портреты, фотографии, грамоты, — пояснил эксперт.

Также необходимо вывезти все лишние вещи. Это позволит показать, что собственник готов к переезду и продаже. Пысин подчеркнул, что в квартире не стоит оставлять старые ковры, лишнюю мебель и технику. В продаваемой квартире не должно быть посторонних запахов. Пахнуть может нейтрально или по-домашнему. Например, допустимо использовать кофейный аромат. Эксперт отметил, что отдельное внимание необходимо уделить чистоте: окна и зеркала следует протереть от пятен, шторы постирать, убрать кухню и ванную. Все мелкие недочеты важно устранить.

Риелтор Олег Бендриков ранее рассказал, что небольшой косметический ремонт и отсутствие хлама помогут продать даже так называемую бабушкину квартиру. Предпродажную подготовку можно провести самостоятельно. В первую очередь следует починить все сломанное, например, заменить дверные ручки и перегоревшие лампочки.