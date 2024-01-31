Эксперт по недвижимости подсказал, когда стоит купить квартиру без ремонта Эксперт по недвижимости Пысин: квартиру без ремонта можно купить при низкой цене

Квартиру без ремонта можно купить, если собственник продает жилье по низкой цене, посоветовал эксперт по недвижимости Анатолий Пысин. В разговоре с РИАМО он подчеркнул, что чаще всего такое происходит, когда нужно срочно завершить сделку. Также стоит обратить внимание на недооцененные объекты.

Покупка квартиры без ремонта сегодня также может быть очень выгодным вариантом. Однако здесь в каждом случае необходимо все тщательно просчитывать. В первую очередь, необходимо найти либо недооцененный объект, либо объект, который продается срочно, поэтому собственник готов снизить цену, — пояснил эксперт.

Пысин уточнил, что важно просчитать все затраты и дополнительные расходы, связанные с предстоящим ремонтом. Например, следует понять, понадобится ли брать кредит на ремонт или съезжать в арендное жилье на время строительных работ. По словам эксперта, иногда покупка «убитого» объекта вместе с ремонтом обходится чуть дороже, но новый владелец может создать полностью идеальное жилье с учетом всех своих предпочтений.

Например, поставить качественные смесители, которые через два года не начнут ломаться и протекать, что приведет к финансовым потерям. То есть на выходе будет жилье, где учтены все предпочтения, продумано эффективное использование каждого угла, каждого шкафчика, — заключил эксперт.

Пысин ранее посоветовал вывезти все личные вещи из квартиры, чтобы быстрее ее продать. Также важно избавиться от посторонних запахов и уделить внимание чистоте: окна и зеркала следует протереть от пятен, шторы постирать, убрать кухню и ванную.