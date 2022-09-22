Эксперт по майнингу раскрыл, грозит ли «фермам» дефицит графических чипов Майнинг-эксперт Бурейко заявил, что дефицит графических чипов российским «фермам» не грозит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Майнинг-ферма

Российским майнинг-фермам дефицит графических чипов (видеокарт) не грозит даже после ухода из РФ крупнейших американских производителей «железа» AMD и Nvidia, заявил эксперт по криптовалюте Алексей Бурейко. Он подчеркнул, что на фоне запрета поставок «камней» гражданам РФ ничто не мешает приобрести комплектующие на разных онлайн-площадках.

Графические чипы в РФ никогда не производились, их всегда импортировали. Даже в нынешних условиях их приобретают на разных площадках. Дефицита тем более не будет ввиду избытка нереализованных «камней» после волны хайпа и доходности майнинга с начала 2021 года по начало 2022 года. Резюмируя — России не грозит дефицит, — рассказал Бурейко.

Он отметил, что за время существования PoW множество производителей предложили «огромное количество» вариантов для их добычи, «поэтому сегодня можно зайти в рынок с энергоэффективной техникой по типу ipollo, jasminer и видеокарт версии laptop», сокращающих срок окупаемости вложений и в нынешних реалиях, и в долгосрочной перспективе.

Минимальный порог для входа в майнинг — почти любая сумма. Эмпирически выведена сумма от 100 тысяч рублей. Многое зависит от условий конкретного региона России, например стоимость электроэнергии и погодные условия. Поэтому рекомендуется опираться на мнение и технические знания профессионалов своего дела, — отметил Бурейко.

По словам эксперта, заниматься майнингом сейчас даже выгоднее, чем на пике курсов, как минимум по причине того, что после достижения дна «криптозимы» оборудование сильно подешевело, и в целом рынок начинает медленный и восходящий тренд, его кульминация ожидается в 2023-м и 2024-м годах.

Ранее Nvidia объявила о приостановке поставок оборудования в Россию вскоре после начала действий на Украине. Подобные заявления также сделали компании Cisco, Apple, Oracle, Intel и AMD, а также Microsoft и IBM.