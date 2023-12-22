Эксперт по этикету назвала «золотое правило» корпоратива Эксперт по этикету Холгова: нельзя обсуждать выходки коллег после корпоратива

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После корпоратива нельзя обсуждать выходки коллег или произошедшие во время празднования недоразумения, это является «золотым правилом», рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что также лучше не снимать происходящее на видео и тем более отправлять в социальные сети.

Золотое правило корпоратива — что бы ни произошло в этот вечер, на следующий день все должны делать вид, что ничего не случилось. Какие бы выходки не устраивали коллеги — их ни в коем случае нельзя снимать на видео, пересылать или публиковать в социальных сетях. Более того, на следующий день не должно быть никаких намеков, насмешек или сплетен, — пояснила Холгова.

Также существует правило, что руководители компании должны находиться на корпоративе не более 40 минут. В задачи начальства, по словам эксперта, входит поздравление, награждение и благодарности. Начальники отделов при этом могут отдыхать на празднике до полутора часов. Рядовым сотрудникам не следует просить о чем-то руководителей, сплетничать и жаловаться.

Говорить нужно на светские темы: природа, погода, искусство, хобби, проведенный отпуск — и все со знаком плюс. Нельзя допускать негативного настроения и жалоб. Хотя бы на эти несколько часов нужно отбросить все страдания и говорить только в положительном ключе, — посоветовала Холгова.

Психолог Александр Кононов ранее посоветовал быть осторожными при употреблении алкоголя на корпоративе, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. По его словам, важно думать не о сиюминутном удовольствии, а о будущем.