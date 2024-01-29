Эксперт по безопасности рассказал, какие данные не стоит публиковать в Сети Эксперт по безопасности Власов: в Сети нельзя публиковать провокационные фото

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В Сети не стоит публиковать провокационные фотографии и данные о своих перемещениях, посоветовал эксперт в области безопасности Александр Власов. В беседе с «Москвой 24» он подчеркнул, что информация в социальных сетях о поездках и путешествиях может быть использована мошенниками.

Самая распространенная ошибка — размещать в соцсетях посты типа: «Мы уезжаем на отдых на две недели». Так вы сообщаете потенциальным ворам, что вас не будет дома и в вашу квартиру можно заходить, — пояснил эксперт.

Провокационные фотографии тем временем могут навредить при трудоустройстве. Если потенциальный работодатель станет просматривать социальные сети, его могут оттолкнуть подобные снимки. Еще одна ошибка — рассказывать о крупных покупках. Власов уточнил, что это также может стать сигналом для злоумышленников. Кроме того, не стоит публиковать данные о финансовой организации, услугами которой пользуется человек, чтобы не спровоцировать телефонных мошенников.

Эксперт по безопасности ранее заявил, что заклеивание камеры на смартфоне или ноутбуке является избыточной мерой. По его словам, сегодня многие боятся злоумышленников, которые якобы могут устроить за ними слежку через устройства, однако в большинстве случаев подобные опасения не более чем надуманная фобия.