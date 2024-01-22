Эксперт по безопасности оценил пользу заклеивания камеры на ноутбуке Киберэксперт Власов: заклеивание камеры на ноутбуке является избыточной мерой

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Заклеивание камеры на смартфоне или ноутбуке является избыточной мерой, заявил в беседе с «Москвой 24» эксперт в области безопасности Александр Власов. По его словам, сегодня многие боятся злоумышленников, которые якобы могут устроить за ними слежку через устройства, однако в большинстве случаев подобные опасения — не более чем надуманная фобия.

Нужно понимать, что по большому счету никому вы не нужны. Никто не будет тратить деньги на то, чтобы за вами следить, прослушивать ваши телефоны, если вы, конечно, не Ангела Меркель или не Макрон, — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что гораздо больше шансов у граждан попасться на удочку телефонных мошенников, и в первую очередь необходимо думать о том, как защититься от них. При этом, по словам специалиста, парадокс заключается в том, что в большинстве случаев жертвами аферистов становятся именно люди, которые в заботе о своей безопасности заклеивают камеры, отключают все функции на устройствах или вообще пользуются кнопочным телефоном.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что мошенники стали применять новую схему обмана граждан с использованием Системы быстрых платежей (СБП) при совершении покупок в онлайн-магазинах. Злоумышленники отслеживают заявки граждан на дорогостоящие покупки и связываются с ними от имени сотрудников.