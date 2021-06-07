Эксперт: отправку российских туристов в закрытые страны не остановить

В Росавиации и Ростуризме заявили, что намерены прекратить практику продажи путёвок туроператорами в страны, с которыми Россия ещё не открыла регулярное авиасообщение. Соответствующие рейсы могут быть отменены. Сейчас улететь в эти страны можно грузопассажирскими перевозками, которыми стали пользоваться для отправления туристов, хотя они для этого не предназначены. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал NEWS.ru, как авиакомпании и турфирмы обходят запреты Роспотребнадзора, насколько легально использование грузопассажирских рейсов для перевозки туристов, а также объяснил, почему полностью искоренить эту практику не получится.

— Поднятая Росавиацией проблема действительно настолько серьёзно сейчас подаётся?

— На сегодняшний день существует запрет на регулярные рейсы с целом рядом стран. Также туда запрещено продавать туры для организованных туристов. Однако авиакомпании летают в эти страны по разовым разрешениям — это так называемые грузопассажирские перевозки. Их задача в первую очередь — транспортировка грузов, однако при необходимости на борт могут взять и пассажиров. Предполагалось, что это те лица, которые хотят вернуться на родину, или те, у кого есть вид на жительство, дипломатический паспорт, может быть, им надо съездить на похороны. Короче говоря, это не туристы, а люди с веской причиной въехать в неразрешённые страны. Однако постепенно получилось, что туркомпании стали пользоваться этими рейсами и набивать их туристами. Рейсы превратились из грузопассажирских в пассажирские. Росавиация сейчас обратила на это внимание.

— Что привлекло внимание ведомства?

— Эпизоды с Air France и «Австрийскими авиалиниями». Было опубликовано видео из салонов самолётов, на котором видно, как они заполнены людьми, ожидающими, разрешат им полёт или нет. А самолёт ведь грузопассажирский. Изучив ситуацию, Росавиация выпустила предупреждение или напоминание о том, что организованно туристы не могут путешествовать в страны, в которые нельзя сейчас ездить. В конце концов, мы же не просто так закрывали авиасообщение — это вопрос эпидемиологической безопасности. А тут чёрт знает что происходит: летают и привитые, и непривитые, заражают, не заражают...

— А такие перевозки — это законно?

— Это скорее законно, чем незаконно. Скажем так, формально авиакомпания имеет на это право, но сейчас им злоупотребляет. Продавать билеты на грузопассажирские рейсы — законно. По большому счёту, авиакомпании ничего не нарушили, их не за что наказывать. Тем не менее полёты были запрещены не просто так, Роспотребнадзор сейчас изучает ситуацию в каждой стране и пока разрешил полёты, если не ошибаюсь, только в 43 страны. Росавиация одёрнула туроператоров, что вы, мол, раскручиваете массовый туризм, а какой тогда смысл во всех ограничениях и карантинах?

— Думаете, это одёргивание будет эффективным?

— Сложно сказать. Пока одёрнули и, надеюсь, этого будет достаточно. Хотелось бы, чтобы санкции за это не вводились. Главное, чтобы туроператоры не раскручивали дальше этот маховик. Ведь сейчас посмотришь — пассажиропоток всё увеличивается и увеличивается. Уже каждый день самолёты летают с пассажирами. Почти на том уровне, который был до пандемии. При этом летают как грузопассажирские по разовым разрешениям. В то же время эпидемия на спад не идёт, наоборот, у нас новая волна заболеваемости коронавирусом. С другой стороны, Росавиация понимает, что нельзя совсем задушить туристическую индустрию, а тем более авиакомпании.

Думаю, авиакомпании будут потихоньку возить, может быть, в текущих объёмах, не увеличивая их. В свою очередь, туроператоры будут по чуть-чуть подгружать их неорганизованными туристами. То есть предупреждение сдержит неподконтрольный рост авиаперевозок. Аналог этому — вообще запретить летать. Если есть разрешение на грузоперевозку, как понять — это организованный турист или тот, кто решил самостоятельно лететь и имеет на то основание? Впереди ведь целое лето. Я считаю, что наилучший выход — открывать регулярное авиасообщение. Тот же Кипр — в день по несколько рейсов летает, огромный поток. Однако все летают по разовым разрешениям. Зачем эта профанация? Давайте лучше разрешим регулярное сообщение и туристические чартеры, и всё будет легально.