Эксперт оценил стоимость особняка Пригожина в Санкт-Петербурге Ипотечный брокер Ракута: особняк Пригожина в Санкт-Петербурге стоит около 1,6 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость земельного участка, где располагается особняк бизнесмена Евгения Пригожина, оценивается в 3 миллиарда рублей, сообщил NEWS.ru эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута. Он добавил, что подобный дом в продаже в Санкт-Петербурге стоит около 1,6 миллиарда рублей.

Учитывая рыночную стоимость, площадь земельного участка оценивается примерно в 3 миллиарда рублей. Средний дом, который сейчас находится в продаже в Санкт-Петербурге, с похожими параметрами оценивается в 1,6 миллиарда. Однако, включая отделочные материалы и антикварную мебель, которые мы видим на фото, можно смело закладывать от 3 миллиардов. Также цена может варьироваться в зависимости от наличия цокольного этажа, если есть другие постройки около особняка, то цена будет еще выше, — сказал Ракута.

Ранее в Сети появились кадры из особняка и офиса бизнесмена Евгения Пригожина в Петербурге во время обысков. Telegram-канал Mash сообщает, что в ходе оперативных мероприятий в особняке нашли арсенал огнестрельного оружия, кувалду с надписью «на случай важных переговоров», парики, паспорта на разные имена, 6 млрд рублей и вертолетную площадку.