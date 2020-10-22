Эксперт оценил идею заморозить цены на домашний Интернет

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Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова заморозить тарифы на домашний Интернет до июля 2021 года на фоне пандемии коронавируса.

По мнению эксперта, в условиях пандемии, когда часть людей работает удалённо, помощь в обеспечении домашним Интернетом крайне необходима. При этом нужно помнить о законопроекте, предоставившем россиянам возможность использовать ряд важных интернет-ресурсов без оплаты Интернета, так как некоторые сайты будут доступны в любом случае.

Однако, отметил Зыков, операторам не справиться с задачей без помощи государства. Главная проблема механизма заключается в том, что за всё нужно платить.

Операторы связи не благотворители. Когда они реализовывали доступный Интернет, то уже говорили, что нужны некие государственные компенсации для того, чтобы провайдеры тоже не потеряли свой бизнес, поскольку они вкладывают в развитие сети, в прокладку кабелей, в мастеров и так далее, — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что в данном случае необходимо найти некий баланс, понять, «за чей счёт банкет». Он добавил, что в настоящее время операторы эту инициативу «за свой счёт вытянуть не смогут», передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сообщил, что рост требований к качеству и скорости Интернета в России приведёт к повышению цен на связь.