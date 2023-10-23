Россиянам рассказали, как выбрать долговечный кухонный нож Эксперт Васильев посоветовал обращать внимание на материал при выборе ножа

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При выборе кухонного ножа следует обращать внимание на материал, из которого он сделан, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, углеродистая сталь имеет хороший рез и долго держит заточку, но может придавать еде неприятный железный привкус и во влажной среде покрыться ржавчиной. Керамические лезвия славятся безупречной остротой, но при этом очень хрупкие, отметил он.

Ножи из нержавеющей стали — бюджетное и функциональное решение, так как они долго сохраняют остроту, при этом не требуют особого ухода из-за добавок хрома в составе металла. Ножи из титана по эффективности близки к керамическим, но режут на порядок хуже: специалисты отмечают особенность их режущей кромки скорее «давить», чем резать продукт, — объясняет Васильев.

При этом, напоминает он, каждый нож предназначен для конкретной задачи. Хлеб отлично режет длинный нож с зубцами, чистить овощи лучше всего коротким ножом. Для большинства действий на кухне, будь то нарезка сыра или чистка картошки, подойдет универсальный нож средней длины с классической формой лезвия.

Также важно обращать внимание на показатели твердости по методу Роквелла: чем мягче материал, из которого сделан нож, тем проще заточить его дома при помощи обычных инструментов. Например, большинство европейских ножей имеет твердость в 54–57 единиц, в то время как японские — от 60 вплоть до 67, — заключает эксперт.

Ранее Васильев рассказал, что для предотвращения появления плесени или запаха гнили, канализации в ванной, необходимо установить хорошую систему принудительной вентиляции. Он отметил, что за час воздух в ванной должен обновиться минимум пять — восемь раз.