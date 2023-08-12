Нутрициолог назвала грибы, повышающие либидо Нутрициолог Царева: лисички и белые грибы могут повысить либидо

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Нутрициолог Ольга Царева рассказала, что лучше всего на мужское и женское либидо влияют лисички и белые грибы. В интервью «Газете.Ru» врач объяснила, что они содержат необходимый комплекс витаминов для повышения сексуального влечения.

Пальму первенства я бы отдала лисичкам. Они содержат практически весь комплекс витаминов B, что делает их уникальными. Богаты магнием, железом, витаминами С, PP, А, D2, микроэлементами и аминокислотами. На втором месте — белый гриб, — сказала Царева.

Эксперт посоветовала употреблять в пищу свежие грибы с минимальной термической обработкой. По ее словам, дополнительным афродизиаком станут специи: кардамон, карри, имбирь и красный перец. Последние являются мощными антиоксидантами, отметила Царева.

При этом она подчеркнула, что ключевыми факторами для подъема энергии и восстановления сил являются сбалансированное питание и здоровый образ жизни.

Ранее нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала, что лисички содержат большое количество бета-каротина и клетчатку, которая необходима для нормальной работы кишечника. Эксперт отметила, что такие грибы очень редко бывают червивыми из-за содержания хиноманнозы и безвредны для людей.