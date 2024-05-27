Эксперт назвал, что нужно для исключения «Талибана» из реестра террористов ТАСС: убрать «Талибан» из списка террористов можно только по решению суда

Исключить афганское движение «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из реестра террористических организаций возможно, если соответствующее решение примет Верховный суд России, заявил ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский. Он напомнил, что движение было признано террористическим по иску Генпрокуратуры РФ.

Учитывая, что «Талибан» был признан террористической организацией по иску Генеральной прокуратуры в Верховный суд, то и отмена этого решения возможна по новому иску того же органа в тот же суд в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, — сказал Аграновский.

Эксперт отметил, что на его памяти в российской судебной практике еще не было прецедентов снятия вышеуказанного статуса, а прямых указаний на такую возможность в законодательстве нет. При этом существует федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому Росфинмониторинг обязан исключить организацию из списка террористов по постановлению суда.

Ранее Министерство иностранных дел и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций, заявил директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, без этого о признании движения говорить будет преждевременно.