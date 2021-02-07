Эксперт допускает подорожание автошкол в России к весне

https://static.news.ru/photo/4a005864-6939-11eb-b7d6-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Весной 2021 года стоимость обучения в российских автошколах может заметно вырасти, считает автомобильный эксперт Дмитрий Болысов. Из-за подорожания бензина и повышенных требований ГИБДД при сдаче экзамена средний ценник на обучение вождению автомобиля в России может вырасти на 15%, уверен он.

Сейчас всё дорожает, в том числе обучение в автошколах. Процентов на 15% с весны стоит ожидать рост цен. Это происходит по совокупному фактору: рост цен на бензин, подорожание техобслуживания, увеличение часов вождения и так далее, — сообщил Болысов порталу URA.RU.

В то же время представители российских автошкол отрицают слухи о надвигающемся подорожании услуг по обучению начинающих автомобилистов.

Никакого подорожания и изменений программ обучения не ожидается. С чего они должны дорожать? — опровергла слова эксперта президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 апреля 2021 года вступят в силу новые правила практического экзамена на водительские права. Основное новшество касается этапа «площадка» — он будет исключён из экзамена для соискателей на права управления легковыми автомобилями, а также грузовыми автомобилями и автобусами. Эта часть экзамена сохранится для тех, кто будет сдавать на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами.

Новые правила уточняют перечень лиц, которые могут находиться в автомобиле при сдаче практического экзамена. Помимо собственно кандидата в водители и инспектора ГИБДД, это могут быть представители автошколы и общественных объединений, а также другие экзаменуемые, ожидающие своей очереди.