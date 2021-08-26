Экс-зять Ельцина рассказал, как Путин сменил систему власти в России

Президент Владимир Путин «медленно, осторожно» менял систему власти, построенную его предшественником Борисом Ельциным. Об этом рассказал бывший зять первого главы России Алексей Дьяченко в своём материале на сайте «Эха Москвы».

Преобразование ельцинской системы «сдержек и противовесов» в путинскую «вертикаль власти» заняло почти 12 лет. Последняя точка — отставка независимого [Алексея] Кудрина с поста министра финансов. Путин шёл медленно, осторожно, — рассказал он.

При этом Дьяченко не стал оценивать сложившуюся сейчас в России систему. Он отметил, что Ельцин, делая преемником Путина, не предоставил ему всю полноту власти в стране.

Да, в новогоднюю ночь Ельцин передал Путину кремлёвский кабинет. Но одновременно два мастер-ключа от машины власти были реально переданы Михаилу Касьянову (правительство) и Александру Волошину (администрация президента). И Касьянов, и Волошин не были людьми Путина и действовали вполне самостоятельно, — подчеркнул он.

Кроме того, ключевым стабилизатором в системе власти Ельцина был Совет Федерации, состоявший из всенародно избранных губернаторов. Он не позволял исполнительной власти возвышаться над другими ветвями, и Путину приходилось считаться с этим.

Ранее бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко назвал имена тех, кто, по его мнению, предал в своё время первого российского президента. Это режиссёр Никита Михалков, который вначале был соратником Ельцина, а после радикально поменял свои взгляды насчёт правления главы государства.