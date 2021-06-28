Бывший зять Ельцина перечислил тех, кто предал первого президента

Бывший зять Бориса Ельцина Алексей Дьяченко назвал имена тех, кто, по его мнению, предал в своё время первого российского президента. Это режиссёр Никита Михалков, который вначале был соратником Ельцина, а после радикально поменял свои взгляды насчёт правления главы государства, приводит слова Дьяченко «Эхо Москвы».

К тем, кто нехорошо поступил по отношению к Ельцину, его бывший зять причислил политолога Сергея Маркова, депутата Госдумы Вячеслава Никонова и ведущую Елену Винник. Об этом бывший муж Татьяны Юмашевой сообщил в колонке «Ельцин и те, кто переобулись».

В конце 90-х годов, когда в Москве активно обсуждались кандидатуры преемников Ельцина, пошел слух о том, что Михалков — возможный преемник, — приводит издание слова Дьяченко.

По словам бывшего зятя первого российского президента, об этом в программе «Итоги дня» заявил ведущий Евгений Киселёв на телеканале НТВ. При этом на самом деле в Кремле кандидатуру режиссёра никто не обсуждал, и получается, что кто-то «подкинул» Киселёву этот «бред» для объявления в прямом эфире.

В 1996 году Михалков активно участвовал в работе предвыборного штаба Ельцина. Сегодня критикует ельцинское время. Заявляет о тех временах как сторонний наблюдатель, забывая о своём прямом активном участии в политике на стороне Кремля, — рассуждает политик.

Что касается Сергея Маркова, его Дьяченко назвал «запасным демократом», и именно его в 2002 году задержали в Минске за критику режима Белоруссии. Но за этим последовало членство в Общественной палате, избрание в Госдуму от «Единой России», поддержка власти Лукашенко.

Никонов сейчас ругает США и критикует «слабость» России в 90-х годах, отмечает Дьяченко. Хотя раньше он не критиковал Штаты, а ездил в Вашингтон дружить с американскими послами и сенаторами.

Елену Винник экс-зять Ельцина назвал «Золушкой эпохи Ельцина». Она училась в Англии, получив образование за счёт спонсоров.

Как сообщалось ранее, бывший зять экс-президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко рассказал, почему именно действующий глава РФ Владимир Путин пришёл к власти. Он заметил, что изначально преемником его тестя был другой человек.