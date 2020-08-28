Муж считал себя неудачником: экс-жена Пескова рассказала о голодных 1990-х

https://static.news.ru/photo/8e5092fa-e9f9-11ea-a864-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Солоницкая Фото: ekaterina_solotsinskaya/instagram.com

Бывшая жена пресс-секретаря президента России Екатерина Солоцинская рассказала, как семья Дмитрия Пескова выживала в «лихие 90-е». По её словам, денег в ту пору «катастрофически не хватало».

Таким образом она приняла запущенную пользователями Instagram эстафету «Моя жизнь по годам» от дочери Елизаветы Песковой.

В 1994 году, вспомнила Солоцинская, она приняла «предложение о замужестве от дипломата, работающего в посольстве» и вернулась из Турции, где тогда училась, в Россию. Время оказалось сложным. В тот год она с супругом вложила все накопления в финансовые пирамиды «Чара» и «МММ», оставшись в итоге, как и сотни тысяч россиян, ни с чем.

Первой запоминающейся покупкой в браке стал красный сарафан, купленный во время медового месяца в Бахрейне.

Выкручиваться приходилось по-разному. Супруги искали любые возможности заработка — от игры в казино до работы в такси. В рулетку иногда удавалось выигрывать. Тогда на следующий день супруги покупали себе праздничный обед из китайской еды.

Выезжали по ночам с мужем «бомбить» на своей восьмёрке «Жигулей». Утром он шёл на работу в МИД, а я — на учебу в университет, — рассказала Солоцинская.

Друзья семьи, чьё благосостояние было более стабильным, никуда не звали их с собой: знали, что Дмитрий и Екатерина откажутся даже от похода в кино — не могли себе это позволить.

По словам Солоцинской, супруг в ту пору считал себя неудачником и переживал, что оказался единственным из всех его знакомых, кто ничего не достиг в жизни.

Прервала свой рассказ экс-жена Пескова на 1996 годе, когда она с мужем отправилась в командировку в Анкару, где провела всю жизнь как дочь дипломата и где начиналась её студенческая жизнь, прерванная из-за замужества и разменянная на другой, московский вуз.

Продолжать? — задала она вопрос в конце повествования.

Примечательно, что в тексте экс-супруга пресс-секретаря президента ни разу не упомянула Дмитрия Пескова по имени.

Солоцинская вышла замуж за дипломата в 1994 году, будучи 18-летней студенткой факультета менеджмента Средневосточного технического университета в Анкаре. В вуз она поступила, экстерном окончив школу при турецком посольстве СССР, а в дальнейшем — РФ. Приняв предложение руки и сердца, она приехала в Россию, где начала учёбу на филологическом факультете МГУ.

На решение вернуться на историческую родину повлияло не только замужество, но и завершившаяся командировка родителей, которые опасались оставлять её одну в другой стране. Солоцинская стала второй супругой Пескова. У них трое совместных детей: дочь Лиза и двое сыновей — Мик и Дени.

Брак пары распался в 2012 году на фоне зарождавшихся у Пескова отношений с фигуристкой Татьяной Навкой. Сейчас Солоцинская живёт в Париже и ведёт общественную деятельность.

Ранее NEWS.ru писал, что Елизавете Песковой пришлось объясняться с возмущёнными подписчиками в соцсети. Те были недовольны, что в разгар коронавирусных ограничений она смогла выехать во Францию.