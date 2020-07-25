Дочь Пескова объяснила возмущённым россиянам, как пробралась во Францию

https://static.news.ru/photo/afab7f76-ce6c-11ea-8ce0-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Пескова Фото: lisa_peskova/instagram.com

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета уже неделю отдыхает во Франции, делится кадрами со своих прогулок и рассказывает, как проводит там время. Однако подписчиков девушки очень удивило, как ей удалось пробраться в Европу при формально закрытых границах из-за пандемии COVID-19.

Пользователей Instagram возмутил тот факт, что обычные жители РФ не могут отправиться в путешествие, они назвали поступок Лизы непатриотичным из-за её желания «свалить домой во Францию при первой возможности». Кроме того, аудиторию разозлило, что «дети чиновников живут и учатся за границей и не очень Россию-матушку уважают».

Уже несколько раз об этом написала, у меня нет двойного гражданства и на самолёте я прилетела обычным аэрофлотовским рейсом с кучей людей. У меня студенческий вид на жительство, — ответила Лиза в сторис.

При этом сама девушка рассказала, что сейчас во Францию можно улететь только двумя рейсами, а одной её приятельнице не разрешили въехать даже с видом на жительство. Однако Лиза похвасталась, что у неё даже не спросили справку об отсутствии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, ранее Елизавета Пескова объяснила, как её бренд Visit Moscow совпал с логотипом мэрии.