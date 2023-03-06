Экс-замминистра просвещения продлили запрет определенных действий Экс-замминистра просвещения Раковой на полгода продлили запрет определенных действий

Фото: Сандурская Софья/АГН «Москва»

Марина Ракова

Бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой еще на полгода продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий, передают «Известия». Таким образом Никулинский суд Москвы удовлетворил ходатайство государственного обвинителя. Мера будет действовать до 21 августа 2023 года.

Аналогичное решение суд принял в отношении ректора Шанинки Сергея Зуева, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. Меру продлили и другим фигурантам дела дела о коррупции при реализации национального проекта «Образование». Речь идет о Евгении Заке, Максиме Инкине, Кристине Крючковой и Иване Федотове. Последний находится под домашним арестом.

Как передают журналисты, ни фигуранты дела, ни их защитники не возражали против продления меры пресечения. Но адвокат Зуева попросил суд разрешить ректору пользоваться интернетом и мобильной связью для того, чтобы полноценно выполнять свои трудовые обязанности. В просьбе было отказано.

Перечисленные лица проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой с использованием своего служебного положения. Их роли в совершении инкриминируемых правонарушений разнятся, как и степень участия.

Еще одним фигурантом дела был ректор РАНХиГС Владимир Мау. В его отношении дело было закрыто, после чего он сразу перебрался жить в Израиль. Его обвиняли в краже у своего работодателя 21 миллиона рублей.