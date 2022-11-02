Ректор РАНХиГС улетел в Израиль после закрытия дела о мошенничестве

Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Ректор РАНХиГС Владимир Мау улетел в Израиль. Этой информацией с журналистами РИА Новости поделился источник, знакомый с ситуацией. Прежде в отношении Мау правоохранительные органы возбуждали уголовное дело о мошенничестве. Его обвиняли в том, что он украл у собственного работодателя 21 миллион долларов. Однако затем дело было закрыто.

Улетел сегодня, — заметил инсайдер агентства.

В июне в рабочем кабинете Владимира Мау прошли обыски, самого ректора отправили под домашний арест. В начале августа его отпустили под подписку о невыезде. Мау обвинялся в хищении у вуза 21 млн рублей на фиктивном трудоустройстве.

Данное дело напрямую связывали с делом Раковой, расследование в рамках которого ведется с 2021 года по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период ее пребывания на посту замглавы Минпросвещения РФ. Основными фигурантами дела считаются экс-замминистра просвещения Марина Ракова и ректор «Шанинки» Сергей Зуев.

В конце августа Мау и другим фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения в окончательной редакции. При этом сам ректор академии вину не признал. Обвинения были сняты в октябре.