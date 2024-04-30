Экс-участница «Фабрики звезд» родила в туалете кофейни Певица Рыженкова родила ребенка в туалете московской кофейни

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Арина Рыженкова

Бывшая участница «Фабрики звезд» Арина Рыженкова родила в туалете московской кофейни. Женщина пошла в уборную, а вышла уже с младенцем, говорится в эфире НТВ.

Планировала изначально домашние роды, но все произошло так, как должно было произойти. Зашла в туалет и почувствовала, что голова уже лезет. Произошли стремительные роды. Я сделала настил из штанов и родила, — поделилась молодая мама.

По ее словам, больно не было. Сначала вышла голова, потом еще полтела, вспоминает певица. Морально она была готова. Экс-участница «Фабрики звезд» призналась, что перегрызла пуповину. Ребенок не плакал и пах шоколадом, отметила исполнительница.

Арина Рыженкова замотала новорожденного в свою одежду. Сотрудники кофейни сразу же вызвали скорую помощь. Врачи осмотрели ребенка и он оказался здоров.

Сейчас сыну Рыженковой, которого назвали Никитой, исполнилось три месяца. По словам певицы, с отцом ребенка она помирилась.

Журналистка Ксения Собчак ранее раскрыла секрет рождения детей у звездных мам старше 50 лет. В выпуске на своем YouTube-канале она опубликовала исследование на тему позднего материнства.