Экс-советник Путина объяснил, почему нейросеть «Сбера» не рисует флаг РФ Клименко: нейросети генерируют контент исходя из запросов пользователей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нейросети генерируют контент исходя из запроса, разработчики не могут отвечать за желания пользователей, заявил бывший советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в разговоре с NEWS.ru. Так он прокомментировал претензию лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова к нейросети «Сбера» Kandinsky 2.1. Депутата возмутило, что она ни разу не представила российский триколор при запросе на «российский флаг», а при запросе «Донбасс — это Россия» выдает украинские цвета.

Клименко считает, что разработчики нейросетей должны ужесточать свои правила не более, чем любые иные игроки рынка.

Ведь Сети с нами разговаривают. Вы их попросили — они вам сделали. Есть понятие изготовления контента, а есть понятие публикации. Например, я поговорил с Кандинским. Он в ответ сгенерировал мне картинку, которая каким-то образом нарушает запрет на фейки об армии. Пока я с ним говорил, я ничего не нарушил. Я буду виноват только, если опубликую картинку. Kandinsky 2.1 дарит мне авторские права. Он тут вообще не при чем, — заявил Клименко.

При этом он признает, что все разработчики вынуждены подстраиваться под требования законодательства или других ограничивающих явлений.

Да, у других нейросетей есть рамки. В Midjourney, к примеру, нельзя сгенерировать изображение Си Цзиньпина, а вот Байдена или Путина — можно. Но это частные самозапреты самой нейросети, введенные по каким-то их личным причинам. Эта история имеет отношение к законам каждой отдельной страны. Разработчики хотят распространяться в Китае, вот они и ввели такое правило, а для Америки им это не мешает, — пояснил Клименко.

Ранее чат-бот ChatGPT по запросу немецкого издания Berliner Zeitung подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной. Документ подразумевает немедленное прекращение огня, отвод войск на первоначальные позиции, создание демилитаризованной зоны под надзором международных миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины и законодательное закрепление защиты прав русскоязычного населения этих регионов.