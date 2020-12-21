Экс-сенатор предупредил об угрозе техногенных катастроф в России

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Глобальное потепление приведёт к росту техногенных катастроф в России. Об этом заявил бывший сенатор РФ, профессор Института экономики Российской академии наук и лидер партии «Экологика» Иван Стариков.

По мнению эксперта, такой прогноз связан с тем, что основная часть промышленной инфраструктуры страны находится в зоне вечной мерзлоты.

Более 60% России находится в зоне вечной мерзлоты. Там же находится основная часть промышленной инфраструктуры: нефтяные и газовые компании, — отметил он.

По мнению Старикова, глобальное потепление приведёт к «растеплению вечной мерзлоты», в результате возникнет риск техногенных катастроф как в России, так и у её партнёров по арктическому совету: США, Канады, Дании, Исландии, Финляндии и других, пишет URA.RU.

Об угрозе глобального потепления в Арктике также сообщает полярник с 30-летним стажем, кандидат географических наук РАН Николай Осокин. По словам исследователя, за последние годы в природе Арктики произошли серьёзные изменения. В частности, там появились комары, даже лёд в проливах встаёт не каждый год.

NEWS.ru сообщал, что на Северном полюсе планеты зафиксировано рекордно быстрое потепление за всю историю наблюдений. Специалисты из Национального управления океанографии и атмосферы США рассказали, что в текущем году Северный полюс нагревался в два раза быстрее остальной части планеты, Предыдущий рекорд потепления был зафиксирован в 2012 году.

По прогнозам учёных, с 2040 по 2060 год летом в Арктике может закончиться морской лёд, а на Аляске исчезнет мерзлота.