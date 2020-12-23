Экс-руководитель Сибирского отделения РАН Добрецов скончался

https://static.news.ru/photo/344c2c14-44ef-11eb-b96b-fa163e074e61_660.jpg Николай Добрецов Фото: sbras.ru

Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук и вице-президент РАН Николай Добрецов скончался. Ему было 84 года. Об этом сообщили представители пресс-службы СО РАН.

Отмечается, что Добрецов ушёл из жизни в среду, 23 декабря. Церемония прощания с учёными состоится через три дня на территории Новосибирска. Похороны состоятся в Доме учёных СО РАН по адресу: Морской проезд, дом 23, сообщается на сайте отделения.

С 1960-х годов он работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР. В 1988-м Добрецов его возглавил. Именно академик является создателем школы по изучению глубинной геодинамики в СО РАН.

Как ранее писал NEWS.ru, учёный-экономист, бывший вице-президент республики Чувашии и бывший член Совета Федерации Лев Кураков скончался в возрасте 77 лет.

Он умер от коронавирусной инфекции. Кураков 19 лет был ректором Чувашского государственного университета имени Ульянова и один год занимал должность президента вуза.