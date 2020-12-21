Бывший вице-президент Чувашии Лев Кураков умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/09463d2c-43a3-11eb-b663-fa163e074e61_660.jpg Лев Кураков Фото: cap.ru

Учёный-экономист, бывший вице-президент республики Чувашии и бывший член Совета Федерации Лев Кураков скончался в возрасте 77 лет.

Как сообщает «Правда ПФО», учёный скончался от коронавирусной инфекции.

Кураков 19 лет был ректором Чувашского государственного университета имени Ульянова и один год занимал должность президента вуза. Также учёный был президентом Академии наук Чувашской Республики, председателем республиканского кабинета министров и председателем Госсовета ЧР.

Кураков являлся лауреатом премии президента РФ в области образования, Государственной премии ЧР в области науки и техники.

Как писал NEWS.ru, ранее в Санкт-Петербурге от коронавирусной инфекции скончался известный сексолог Лев Щеглов. Последние дни перед смертью он находился на аппарате ИВЛ. Щеглову было 74 года. С начала 80-х годов он популяризовал сексуальное просвещение, участвовал в программах «Адамово яблоко», «Синие страницы», «Спросите у доктора Щеглова».

Ранее, 11 декабря, умер российский физик Борис Оныкий, который был удостоен множества государственных наград и премий. Ему был 81 год.