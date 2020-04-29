Экс-полковник Захарченко не выходит на связь в столичном СИЗО

С момента поступления бывшего полковника Дмитрия Захарченко в СИЗО «Матросская тишина» с ним невозможно связаться. Об этом заявила адвокат заключенного Валерия Туникова.
Как
Отмечается, что защитников не пускают на краткосрочное свидание, так как на нем необходимо присутствие следователя. В свою очередь, представители следствия под разными предлогами отказываются посетить СИЗО.
Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его подозревали в получении взятки и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В декабре 2017 года суд конфисковал имущество Захарченко и его окружения на сумму 9 млрд рублей.
10 июня 2019 года экс-полковник был приговорён Пресненским судом к 13 годам колонии строгого режима. Осуждённый также должен будет заплатить штраф в размере 117 млн 900 тысяч рублей
Как писал NEWS.ru Захарченко этапировали в Москву для ознакомления с новым уголовным делом в отношении него.
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