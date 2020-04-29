Экс-полковник Захарченко не выходит на связь в столичном СИЗО

https://static.news.ru/photo/d42c5b84-8a53-11ea-ad92-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: City News Moskva/Global Look Press

С момента поступления бывшего полковника Дмитрия Захарченко в СИЗО «Матросская тишина» с ним невозможно связаться. Об этом заявила адвокат заключенного Валерия Туникова.

Как сообщает «Коммерсант», Захарченко не получает электронные письма от родственников, не выходит на связь по телефону, а деньги, которые ему посылают, возвращаются обратно.

Отмечается, что защитников не пускают на краткосрочное свидание, так как на нем необходимо присутствие следователя. В свою очередь, представители следствия под разными предлогами отказываются посетить СИЗО.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его подозревали в получении взятки и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В декабре 2017 года суд конфисковал имущество Захарченко и его окружения на сумму 9 млрд рублей.

10 июня 2019 года экс-полковник был приговорён Пресненским судом к 13 годам колонии строгого режима. Осуждённый также должен будет заплатить штраф в размере 117 млн 900 тысяч рублей

Как писал NEWS.ru Захарченко этапировали в Москву для ознакомления с новым уголовным делом в отношении него.