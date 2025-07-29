Экс-мужу основательницы Wildberries нашли место в крупной компании

Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при совете директоров ПАО «М.Видео» и поучаствует в доработке стратегии компании «М.Видео — Эльдорадо», — подчеркнул собеседник агентства.

Отмечается, что сейчас Бакальчук с группой приглашенных экспертов в количестве более 10 человек ведет активный диалог с топ-менеджментом «М.Видео — Эльдорадо». В частности, предприниматель делится своим опытом и экспертизой по различным вопросам.

Ранее сообщалось, что Татьяна Ким вошла в топ-50 самых богатых женщин мира, которые добились успеха благодаря собственным усилиям. Согласно рейтингу журнала Forbes ее состояние оценивается в $4,6 млрд (366 млрд рублей). Она заняла 18-е место и стала единственной россиянкой в рейтинге.

До этого Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Wildberries к компании «ВБ Девелопмент», которая принадлежит Бакальчуку. Суд постановил взыскать с ответчика сумму размером 713 млн рублей. В пользу истца будет взыскана сумма займа в размере 517,9 млн рублей и 195 млн рублей процентов по ставке 14% годовых.