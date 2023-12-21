Экс-министра Абызова приговорили к колонии строгого режима Суд приговорил экс-министра Абызова к 12 годам колонии строгого режима

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Михаил Абызов

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова к 12 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд признал Абызова М.А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, (мошенничество), ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), двух преступлений по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289, ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), по совокупности преступлений, окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн. рублей, — сказали в суде.

Ранее Абызов выплатил из личных средств в бюджет России более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры. Всего суд постановил взыскать с него 32 млрд рублей в пользу государства по делу о незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

Фигурантами уголовного дела, кроме Абызова, являются еще 11 человек. Им также был вынесен приговор. Помимо указанных преступлений, им вменялось хищение 4 млрд рублей у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС и вывод крупных средств из страны через зарубежные офшоры.