Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей в рамках уголовного дела

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов выплатил из личных средств в бюджет России более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Анатолия Кузнецова. Всего суд постановил взыскать с него 32 млрд рублей в пользу государства по делу о незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

Абызов выплатил более 20 млрд рублей, — цитирует агентство заявление адвоката.

Фигурантами уголовного дела, кроме Абызова, являются еще 11 человек. Все они находятся под арестом. Помимо указанных преступлений, им вменяются коммерческий подкуп, мошенничество в особо крупном размере, а также хищение 4 млрд рублей у энергетических компаний «Сибэко» и РЭС и вывод крупных средств из страны через зарубежные офшоры.

Ранее сообщалось, что в ходе судебного заседания Абызов отказался признать себя виновным. Он заявил, что не мог ничего красть у самого себя и оказывать сам себе покровительство, чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятельность. Обвинения в свой адрес экс-чиновник назвал «произвольным сочинением на тему УК».