Экс-генерал ФСБ рассказал, как в ведомстве отмечают День чекиста

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал NEWS.ru, что в День работника органов безопасности присваиваются звания высших офицеров и вручаются медали за выслугу лет. По его словам, то, как в ведомстве отмечают этот праздник, зависит от фантазий личного состава.

Как правило, 20 декабря присваиваются звания высших офицеров. Перед этим 17-18 декабря появляется указ президента о присвоении генеральских званий, если их есть кому присваивать, а также медалей за выслугу лет. Отмечают праздник по-разному, всё зависит от фантазии. У нас всё в высшей степени пристойно, поздравили личный состав, вручили медали, — рассказал Михайлов.

Он напомнил, что до 1996 года этот праздник фактически был полуподпольным, поскольку его не было в календаре. Всё изменилось благодаря директору ФСБ Михаилу Барскову, который возглавлял спецслужбу с 1995 по 1996 год. При нём День чекиста стал фактически государственным праздником.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что государство делает всё необходимое для продуктивной работы спецслужб и этот потенциал нужно использовать по максимуму. Глава государства также рассказал, что за 11 месяцев этого года было предотвращено 32 теракта. Силовикам удалось добиться серьёзного снижения террористической угрозы.