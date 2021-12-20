18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Экс-генерал ФСБ рассказал, как в ведомстве отмечают День чекиста

Экс-генерал ФСБ Михайлов о том, как празднуют День чекиста: Всё зависит от фантазии
12:16, 20 декабря 2021
Экс-генерал ФСБ рассказал, как в ведомстве отмечают День чекиста Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал NEWS.ru, что в День работника органов безопасности присваиваются звания высших офицеров и вручаются медали за выслугу лет. По его словам, то, как в ведомстве отмечают этот праздник, зависит от фантазий личного состава.

Как правило, 20 декабря присваиваются звания высших офицеров. Перед этим 17-18 декабря появляется указ президента о присвоении генеральских званий, если их есть кому присваивать, а также медалей за выслугу лет. Отмечают праздник по-разному, всё зависит от фантазии. У нас всё в высшей степени пристойно, поздравили личный состав, вручили медали, — рассказал Михайлов.

Он напомнил, что до 1996 года этот праздник фактически был полуподпольным, поскольку его не было в календаре. Всё изменилось благодаря директору ФСБ Михаилу Барскову, который возглавлял спецслужбу с 1995 по 1996 год. При нём День чекиста стал фактически государственным праздником.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов российских спецслужб с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что государство делает всё необходимое для продуктивной работы спецслужб и этот потенциал нужно использовать по максимуму. Глава государства также рассказал, что за 11 месяцев этого года было предотвращено 32 теракта. Силовикам удалось добиться серьёзного снижения террористической угрозы.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео