Экономисты оценили эффективность работы российских чиновников РБК: экономисты оценили работу российских чиновников на «тройку»

Большинство российских экономистов сочли крайне низким свое влияние на происходящее в стране, сообщил РБК со ссылкой на результаты экспертного опроса Новой экономической ассоциации. Эффективность деятельности федеральных чиновников специалисты оценивают невысоко, их региональных и муниципальных коллег — еще хуже.

Новая экономическая ассоциация, экономический факультет МГУ, Институт экономики РАН, Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, Государственный институт искусствознания и Институт национальных проектов в 2023 году провели опрос «Государство, гражданское общество, гуманитарный сектор экономики». Анкеты заполнили 752 респондента.

Респондентов, среди которых были кандидаты и доктора наук, а также магистры, специалисты и студенты старших курсов, просили оценить по шкале от 1 до 5 эффективность работы госслужащих разного уровня. На «тройку» работу федеральных чиновников оценили 36% опрошенных, на «двойку» — 19%, на «единицу» — 14% респондентов. На «четыре» и «пять» их деятельность оценили 21% и 3% участников опроса соответственно. Еще 6% респондентов не стали отвечать на вопрос. Общая средняя оценка эффективности работы чиновников в России согласно опросу составила 2,8.