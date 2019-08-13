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Прежде чем сократить рабочую неделю до четырёх дней, российским предприятиям предстоит провести технологическое переоснащение. Это позволит сохранить объёмы производства, считает экономист Михаил Беляев.

По его словам, для перехода на четырёхдневную рабочую неделю необходимо достичь более высокой производительности труда. Однако это должно произойти «не за счёт того, что рабочие будут быстрее и дольше шевелиться, а за счёт перехода на новую технологическую основу». Изменённый подход к производству позволит выпускать тот же объём продукции при меньшем количестве рабочей силы, отметил Беляев.

Он также выразил уверенность, что переход на сокращённую неделю без уменьшения зарплат станет дополнительным импульсом для ускорения экономического роста и приведёт к реструктуризации рынка труда, пишет RNS .

Вместе с тем, он признал, что «технологическое переоснащение приведёт к исчезновению некоторых профессий». Однако, подчеркнул эксперт, новые рабочие места и даже профессии появятся в других отраслях.

Реструктуризация рынка труда, а также наличие большего количества свободного времени у граждан, будут способствовать резкому росту таких сфер, как наука, культура, физкультура и спорт, медицина, — высказал мнение Беляев.

Ранее News.ru сообщал, что председатель правительства России Дмитрий Медведев не исключает возможности перехода экономики к четырёхдневной рабочей неделе. Такое заявление он сделал во время Международной конференции труда. По мнению главы кабмина, это увеличит эффективность труда.