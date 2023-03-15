Экономист назвал причины роста цен на проезд в общественном транспорте Экономист Маркин назвал инфляцию одной из причин роста цен на проезд в общественном транспорте

Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Касса метро

Цены на проезд в общественном транспорте повышаются закономерно с ростом инфляции, пояснил экономист Александр Маркин. Он рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что при высоком уровне инфляции увеличение стоимости товаров и услуг является нормой для экономики.

Все очень просто: любое повышение цен, в том числе и на общественный транспорт, связано с инфляцией. При небольшой инфляции ничего страшного нет, она даже сможет улучшить экономическое развитие страны. При росте инфляции будут повышаться цены на товары и услуги, это нормально для экономики, — пояснил эксперт.

Еще одной причиной роста цен на поездки в общественном транспорте может стать улучшение качества условий проезда. Маркин отметил, что это связано с увеличением расходов на содержание автопарка.

Условия проезда в автобусах и электричках улучшаются, их количество увеличивается, а значит, необходимы другие расходы на содержание автопарка, — заключил эксперт.

Россиян ранее предупредили о возможном росте цен на услуги каршеринга. Это связано с выделением подобных автомобилей в самостоятельную группу при тарификации ОСАГО. Такую идею предложил ЦБ в связи с повышенной убыточностью и высокой социальной значимостью сегмента.