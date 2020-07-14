Экологи попросили кабмин и ГД о запрете вылова китов для дельфинариев

Экологи обратились в правительство и Госдуму с просьбой инициировать поправки в законодательство, запрещающие отлов китообразных для дельфинариев. Об этом рассказал глава общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.
В 2019 года бывший вице-премьер Алексей Гордеев заявил о намерении кабмина запретить отлов китообразных в культурно-просветительских целях. В коалиции «Свободу косаткам и белухам» эту идею поддержали, на сайте «Российской общественной инициативы» появилась соответствующая инициатива, которая набрала свыше 100 тысяч подписей. Её рассмотрела экспертная рабочая группа федерального уровня и сочла идею запрета нецелесообразной.
Лисицын
В 2018 году в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя были обнаружены 11 косаток и 90 белух. Животные были выловлены незаконны и предназначались для продажи в Китай. При поддержке президента Владимира Путина экологи добились освобождения животных.
Как писал NEWS.ru, в президентском Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не исключили возможности появления новых «китовых тюрем». Там отметили, что для изменения ситуации необходимо вносить поправки в законодательство.
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