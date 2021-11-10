Эколог предложил «самую логичную» замену срубленным живым елям на Новый год

«Самой логичной» заменой живым и даже искусственным елям на Новый год является «праздничные деревья», и так растущие на главных площадях городов, рассказал NEWS.ru руководитель экологического проекта Zeero Дмитрий Артамонов. Он подчеркнул, что обычно ради двухнедельных «танцев и хороводов» срубают столетние деревья, и уничтожать их ради кратковременного веселя «не совсем правильно». Собеседник добавил, что лично наблюдал подобные традиции в небольших населённых пунктах Латвии.

Вам ничего не нужно срубать, у вас просто на главной площади растёт замечательная ёлка. На Новый год вы её наряжаете, все вокруг неё ходят хороводами. Самая правильная традиция. Вам не нужно ничего создавать искусственного, вам не нужно ничего вырубать. Более того, эта ёлка очищает воздух в вашем городе. Мне кажется это самым логичным, — отметил Артамонов.

Говоря о «больших ёлках», эксперт предложил использовать многоразовые, сделанные из искусственных материалов, «новогодние деревья». Он подчеркнул, что ели для «домашнего использования» выращивают в специальных питомников, и их вырубание не вредит окружающей среде.

Нужно говорить о ценности лесов в принципе. Ёлка — это один из примеров. Не так важно, о каком именно дереве мы говорим. Площадь лесов сейчас в принципе сокращается на планете. Это одна из причин изменения климата. Плюс это вопрос биоразнообразия. Уничтожая леса, мы уничтожаем виды животных и растений, которые там обитают. В природе всё связано, уничтожив один вид, вы можете дальше по цепочке сильно повлиять на все остальные виды, в том числе важные для человека, — заявил Артамонов.

По его словам, если на главной площади города не растёт ель, то можно «посадить маленькую ёлочку и сначала украшать её, ничего в этом страшного нет».

Размер не всегда самое главное. Если у вас небольшой город, вы хотите отпраздновать Новый год, я думаю, что можно его отпраздновать и вокруг маленькой ёлочки, вложить в это намного больше смыслов, чем тащить какую-то искусственную или натуральную. 15 летнюю ёлку уже можно наряжать, — подытожил Артамонов.