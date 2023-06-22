Эколог объяснил странный цвет моря в Анапе Эколог Фролов назвал водоросли кладофора причиной зеленого цвета моря в Анапе

Фото: anapaofficial/t.me

Источником ядовито-зеленого цвета, в который в начале июня окрасились вода и побережье Черного моря в районе Анапы, являются водоросли кладофора, рассказал в беседе с «360» сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов. По его словам, обычно они начинают цвести на месяц позже.

Водоросли, которые там вводятся, при наступлении соответствующей температуры начинают быстренько размножаться и, соответственно, те, кто ими питаются, не успевают их есть. Поэтому море и «зацветает», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас в регионе установилась температура выше обычной, поэтому засилье водорослей случилось раньше обычного и происходит более интенсивно.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Между тем, как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, в «цветении» моря в Анапе нет ничего необычного.

Вода цветет? Но она цвела там с начала XX века, когда курорт открывался. Это особенность местных водорослей. Они, кстати, используются в лечебных целях, — напомнил Барзыкин.

Он рассказал, что Анапа востребована и имеет свою нишу, будучи и детской здравницей с многочисленными вариантами лечения, и местом для семейного отдыха с уникальными песчаными пляжами, при этом ей нет необходимости конкурировать ни с Сочи, ни с Геленджиком. По словам специалиста, на курорт возвращаются более 70% из тех, кто отдыхал здесь ранее.

В Анапе есть соотношение цены и качества. По цене тут все равно дешевле, чем в ряде других территорий. Да, аэропорт сейчас закрыт в Краснодаре, но существуют автомобильное и железнодорожное сообщение, до Сочи можно на «Ласточке» доехать, — объяснил эксперт.

По информации издания, за лето 2022 года Анапу посетили более 3 млн туристов. А в этом году путевки на курорт продаются почти в два раза динамичнее, при этом пик сезона еще впереди.

Ранее сообщалось, что в Анапе восьмилетнего туриста из Санкт-Петербурга сбила лошадь, у ребенка рассечен лоб и закрытый перелом носа. Хозяин животного рассказал, что оно убежало из-за нападения слепней. Мужчина связался с родителями мальчика и пообещал оказать семье помощь.