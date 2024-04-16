Экипаж первого боевого ледокола «Иван Папанин» заселился на корабль

Экипаж первого боевого ледокола «Иван Папанин», построенного на Адмиралтейских верфях в Петербурге, уже заселился на корабль в преддверии его выхода на заводские ходовые испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. Военные моряки во главе с командиром судна капитаном второго ранга Кириллом Ткаченко прошли курс базовой подготовки в объединенном учебном центре ВМФ России и полностью готовы к проведению испытаний первого в стране патрульного ледокола.

Заселение на корабль состоялось в штатном режиме, экипаж принял материальную часть и начал ее освоение, подчеркнули в ведомстве. Выход на заводские ходовые испытания в море запланирован на летний период. Подготовка экипажа проводилась по специальным программам, предусматривающим эксплуатацию техники и вооружения кораблей этого проекта в арктических условиях. Учебно-тренажерные комплексы использовались для отработки различных боевых задач в составе корабельных расчетов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян заявил, что российские корабли находятся под угрозой после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он указал, что речь идет о кораблях Балтийского флота.