Эксперт объяснил выбор кандидатуры на должность нового главкома ВМФ России Эксперт Ераносян: главком ВМФ Моисеев сможет купировать угрозу от НАТО

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Адмирал Александр Моисеев

Российские корабли находятся под угрозой после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, отметил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян. По его словам, речь идет, в частности, о Балтийском флоте.

Швеция имеет на вооружении истребители «Грипен», интегрированные с ракетами дальнего радиуса действия. Поэтому не случайно Герой России адмирал Моисеев, который сам является уроженцем Калининградской области и который сталкивался с угрозами со стороны Норвегии, командуя Северным флотом, теперь у руля ВМФ, — пояснил эксперт.

Перед новым руководством флота сейчас стоит целый ряд важных задач, добавил Ераносян. Их можно условно поделить на три направления.

Во-первых, купировать все угрозы, связанные с противодиверсионной работой на глубинах и на рейде. Во-вторых, исключить атаки надводных и подводных дронов, уничтожая мастерские по их производству и на ранних этапах обнаруживая дрейфующие безэкипажные корабли. В-третьих, нацелить большие ракетные корабли на места скопления живой силы противника, аэродромы и порты, — уточнил он.

2 апреля министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ. Глава МО довел до участников указ президента о назначении новых командующих флотами. Пост главкома ВМФ России занял адмирал Александр Моисеев, командование Северным флотом взял на себя вице-адмирал Константин Кабанцов, а во главе Черноморского флота встал вице-адмирал Сергей Пинчук.