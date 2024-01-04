Екатерина Андреева рассказала о своем некрологе Екатерина Андреева: мой некролог будет таким же, как у советских дикторов

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Екатерина Андреева

Телеведущая Екатерина Андреева в интервью YouTube-каналу «НЕ ПРУСТ» заявила, что ее некролог в новостных эфирах будет похож на те сообщения, которые звучали после смерти советских дикторов. Так она ответила на вопрос о том, что скажут люди на ее похоронах.

А вы знаете, это очень понятно. Потому что я очень давно работаю на телевидении. Я единственный телеведущий, который много лет в кадре программы «Время», веду ее одна, а не в паре. Но при этом я понимаю, я видела некрологи на дикторов советского телевидения. Я думаю, что примерно вот так же и будут говорить, — ответила Андреева.

Также во время интервью Андреева призналась, что не считает возможным для человека решать вопрос о смертной казни. По ее словам, эти вопросы всегда находятся в компетенции Бога.

В марте 2022 года во время прямого эфира программы «Время» в студию к Андреевой ворвалась экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова с пацифистским плакатом с надписью «Не верьте пропаганде, здесь вам врут». Андреева тогда продолжила вести эфир, несмотря на скандирование лозунгов от коллеги. Позже телеведущая поделилась, что свою выдержку натренировала во время занятий йогой.