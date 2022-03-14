«Как скала»: Екатерина Андреева объяснила свою железную выдержку в эфире

Российская телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как ей удалось сохранить спокойствие во время акции с антивоенным плакатом прямо в студии Первого канала. Она держалась до последнего и продолжала читать текст новости, несмотря на скачущую позади нее активистку. Секрет Андреевой прост - "стоять, как скала". Этому её научила йога.

Чтобы не случилось — стой как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги, - призналась телеведущая.

При этом Первый канал начал проверку инцидента с посторонней в кадре во время прямого эфира программы «Время». Источники сообщают, что девушке грозит административное дело. По неподтверждённым данным, это сотрудница канала, мать двоих детей.

Полиция задержала девушку, вышедшую с антивоенным плакатом. Об этом сообщил в своём Telegram-канале правозащитник Павел Чиков. По его словам, предположительно, в отношении задержанной составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП. К задержанной выехал адвокат.