18+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Как скала»: Екатерина Андреева объяснила свою железную выдержку в эфире

00:14, 15 марта 2022
«Как скала»: Екатерина Андреева объяснила свою железную выдержку в эфире Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российская телеведущая Екатерина Андреева рассказала, как ей удалось сохранить спокойствие во время акции с антивоенным плакатом прямо в студии Первого канала. Она держалась до последнего и продолжала читать текст новости, несмотря на скачущую позади нее активистку. Секрет Андреевой прост - "стоять, как скала". Этому её научила йога.

Чтобы не случилось — стой как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги, - призналась телеведущая. 

При этом Первый канал начал проверку инцидента с посторонней в кадре во время прямого эфира программы «Время». Источники сообщают, что девушке грозит административное дело. По неподтверждённым данным, это сотрудница канала, мать двоих детей.

Полиция задержала девушку, вышедшую с антивоенным плакатом. Об этом сообщил в своём Telegram-канале правозащитник Павел Чиков. По его словам, предположительно, в отношении задержанной составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП. К задержанной выехал адвокат.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео