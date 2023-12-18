«Его уважали»: учительница об оставившем послание в Марьинке солдате Учитель оставившего послание в Марьинке бойца: он с детства заботился о брате

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Роман Рудаков

Боец Вооруженных сил России Роман Рудаков, прощальное послание которого обнаружили во время зачистки Марьинки в ДНР, в детстве был очень скромным и воспитанным мальчиком, рассказала его классная руководительница Марина Николаевна. По ее словам, которые передает MK.RU, он с малых лет заботился о больном брате.

Рома был очень скромным и воспитанным. <...> Он не был особо активным в силу своей скромности. Не выбивался в первые ряды, но всегда откликался на любые просьбы, выполнял все поручения. Ребята его очень уважали, — отметила педагог.

Женщина подчеркнула, что у брата Романа были проблемы со зрением и другие сопутствующие заболевания, из-за чего ему сложно давалось чтение и некоторые предметы. Учительница добавила, что Роман ходил за братом «как курочка-наседка» и всегда его опекал. По словам педагога, у него была очень дружная семья, а когда у его отца начались проблемы со здоровьем, Роман стал главной опорой для всех.

Марина Николаевна призналась, что ее до глубины души тронули слова мамы Ромы, которая сказала, если послание оставил только ее сын, значит там уже все были мертвы.

Прощальное послание Рудакова нашли на стене одного из домов во время боев в Марьинке, где подразделение бойца попало в засаду и было окружено. Военный попросил сослуживцев позаботиться о его родных: матери, сестре и брате. Командир полка решил сделать из кирпича, где было оставлено послание, памятный знак, который будет храниться в штабе со знаменем части.