ЕГЭ-2024: когда пройдет, что поменяется, что будет, если не сдать Минпросвещения: основной период ЕГЭ в 2024 году пройдет с 22 марта по 1 июля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект приказа Министерства просвещения, определяющего сроки сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) в 2024 году, появился портале правовой информации. Когда будут проходить экзамены, что изменится в ЕГЭ в 2024 году, что будет, если не сдать госэкзамен и стоит ли надеяться, что его отменят?

Когда пройдет ЕГЭ в 2024 году

Из проекта приказа следует, что проведение ЕГЭ в 2024 году будет разбито на досрочный, основной и дополнительный периоды.

Учащиеся, которые намерены сдавать экзамены досрочно, смогут сделать это в период с 22 марта по 12 апреля (при этом предусмотрены резервные дни до 19 апреля). Начнется досрочная сдача с географии и литературы, а закончится историей и химией.

Основная часть учеников будет сдавать ЕГЭ в период с 23 мая по 1 июля:

23 мая пройдут экзамены по географии, литературе, химии; 28 мая выпускники будут сдавать русский язык; 31 мая состоится сдача экзамена по математике для базового и профильного уровней. За ними последуют экзамены по обществознанию (4 июня), информатике (7 и 8 июня), истории и физике (10 июня) и биологии (13 июня). Также на 13 июня назначена письменная часть госэкзамена по иностранным языкам. Устные экзамены по иностранным языкам пройдут 17 и 18 июня.

Резервными днями определены 20 июня — русский язык; 21 июня — география, литература, физика; 24 июня — математика; 25 июня — информатика, обществознание, химия; 26 июня — иностранные языки (устно) и история; 27 июня — биология, иностранные языки (письменная часть); 1 июля (понедельник) — по всем учебным предметам.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ назначен на сентябрь: 4 сентября будут сдавать русский язык, а 9 сентября — математику базового уровня. 23 сентября — оба предмета.

Сдача всех предметов начнется в 10 часов утра по местному времени.

Как получить допуск к ЕГЭ

Чтобы получить возможность сдать ЕГЭ, для начала необходимо сдать итоговое «декабрьское» сочинение. Итоговое сочинение (изложение) в 2023 году запланировано на 6 и 7 декабря 2023 года. Резервные дни — 2 февраля и 4 мая 2024 года. Экзамен продлится 3 часа 55 минут.

Для регистрации необходимо подать заявление на участие в промежуточном экзамене и согласие на обработку персональных данных. Сделать это необходимо не позднее чем за две недели до даты проведения испытания. Как правило, это бремя берут на себя учителя и завучи школ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нового в ЕГЭ-2024

В едином госэкзамене в 2024 году нововведения появятся практически по всем предметам — кроме базовой математики и химии. Кроме того, по ряду предметов изменился максимальный первичный балл — за выполнение многих заданий максимально возможная сумма баллов снизилась.

Среди изменений: в ЕГЭ по профильной математике появится задание по геометрии, где нужно будет работать с векторами, при этом максимальный балл вырастет до 32.

По русскому языку были упрощены формулировки и формы многих заданий, и изменилась система оценки ответов, а первичный балл снизился до 50 баллов.

По литературе количество заданий сократилось до шести, а максимальный первичный балл снизился до 48; в то же время требования к грамотности, а также речевым и грамматическим нормам языка повысились.

Заданий по физике стало меньше — два удалили из первой и два из второй части ЕГЭ. Объем проверяемых знаний и навыков стал меньше, как и максимальный первичный балл, который сократился до 45.

Из ЕГЭ по биологии убрали одно из самых сложных заданий, а максимальный первичный балл снизился до 57.

Важное изменение произошло в ЕГЭ по истории — содержание экзамена было расширено до событий 2022 года, как по истории России, так и по мировой.

Задания по иностранным языкам были распределены по базовому и высокому уровню сложности, при этом максимальный первичный балл стал ниже — 82 вместо 86. В 2024 году в ЕГЭ можно будет сдавать английский, испанский, немецкий, французский и китайский языки.

Что будет, если не сдать ЕГЭ

Если выпускник не сможет сдать какой-то один из предметов в рамках единого госэкзамена, то базовые предметы — русский язык и математику — можно будет попробовать пересдать в один из резервных дней.

Если не сданы оба базовых предмета, для их пересдачи предусмотрены так называемые сентябрьские сроки. Их также можно использовать, если выпускника постигла неудача при первой пересдаче в резервный день.

ЕГЭ по выбору — предметы, которые относятся к избранной выпускником специализации — можно пересдать только на следующий год. Для этого необходимо подать заявление о пересдаче до 1 февраля следующего года. Для поступления в вуз требуется сдать ЕГЭ хотя бы по одному предмету по выбору.

Когда отменят ЕГЭ

Введение в России ЕГЭ и ОГЭ неоднократно подвергалось критике. На слушаниях в Совете Федерации вице-спикер Госдумы Петр Толстой обвинил единый госэкзамен в «разрушении ткани русского образования».

«Эта ошибка, конечно, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в Советской России», — объявил он.

Главной проблемой ЕГЭ называли его форму.

«Поскольку вместо реальных знаний, воспитания любознательности и целеустремленности детей просто натаскивают на правильные ответы. При этом школьники теряют одно из самых важных качеств — умение нестандартно мыслить», — заявляла с началом нового учебного года экс-депутат Мария Кожевникова.

А депутат Госдумы Ярослав Нилов утверждал в беседе с NEWS.ru, что российский парламент может рассмотреть отмену ЕГЭ и возврат к «классической системе образования» уже осенью 2023 года.

Тем не менее в Минпросвещения весной 2023 года указывали, что отмены ЕГЭ в ближайшее время не планируется.

Читайте также:

Итоговое сочинение: когда состоится, поможет ли при поступлении и на ЕГЭ

«Домострой», общевойсковой бой, работа с БПЛА: что будут изучать школьники

Названы условия для получения серебряной медали в школе