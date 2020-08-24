Ефремов в суде подтвердил, что в момент ДТП был на месте пассажира

https://static.news.ru/photo/a55b1b3e-e619-11ea-9fe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обвиняемый в смертельном ДТП Михаил Ефремов выступил с речью в Пресненском суде Москвы. По словам актёра, несмотря на то что он почти ничего не помнит из того дня, он уверен, что передвигался на такси, как делал всегда, когда выпьет.

Ефремов, который пришёл на заседание без своего адвоката, утверждает, что находился в момент аварии на пассажирском сиденье своего автомобиля.

Шёл я в суд за правдой, чтобы мне объяснили, где на самом деле я был. Что я увидел? Свидетелей, которые с чужих слов говорили, что я был за рулём, которые меняли свои показания, как Дон Жуан, женщин, — сказал он на суде.

Ефремов также отметил, что в его машине до сих пор не провели экспертизу электроники. По его словам, во время столкновения на пассажирском сиденье выстрелила подушка безопасности, что может свидетельствовать, что там сидел он.

Актёр также раскритиковал судмедэксперта с «игрушками — куклами Барби и машинками».

Она говорила, что машину с пострадавшим поворачивали по часовой стрелке, поэтому Захарову не могло стать хуже. Хотя на видео видно, что машину поворачивали против, — отметил он.

Судебное заседание было отложено до 31 августа. Ефремов предложил потратить это время на проведение биологической экспертизы и исследовать подушку безопасности на наличие его следов.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, в частности Эльмана Пашаева. За время процесса он стал чуть ли не главной «звездой» происходящего благодаря неоднозначным высказываниям и странной линии защиты. Тем временем отстранённый адвокат уже заявил, что будет полностью контролировать нового защитника актёра. По некоторым сведениям, Пашаев и Ефремов заключили новое соглашение, сообщал NEWS.ru.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.