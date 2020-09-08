Психолог предрёк снижение числа «пьяных» ДТП после суда над Ефремовым

https://static.news.ru/photo/4b542b46-f1d4-11ea-a435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с Михаилом Ефремовым скорее всего приведёт к снижению в России случаев пьяной езды и аварий в результате подобных действий. Связано это с тем, что новости о ДТП с артистом показывают населению достаточно долго и у россиян меняется отношение к езде в нетрезвом виде. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Число нетрезвых водителей и «пьяных» ДТП среди обычных граждан вероятнее всего снизится. Длиться такая тенденция может как на протяжении нескольких месяцев, так и несколько дольше. Нужно понимать, что в какой-то момент ситуация с Ефремовым сотрётся из памяти людей, — заявил Денисов-Мельников.

Что касается знаменитых людей, то ситуация с Ефремовым повлияет на тех из них, кто не успел сильно пристраститься к алкоголю и "потерять совесть", поясняет психолог. Они задумаются о недопустимости пьяной езды не только из-за страха перед судом, а также из-за человеколюбия — ведь от их действий зависит, пострадают ли другие.

Кроме того, сотрудникам ГИБДД теперь будет психологически проще штрафовать и отбирать права у известных личностей. Некоторых водителей это может отрезвить и избавить от чувства безнаказанности, пояснил Денисов-Мельников.

Сотрудникам ГИБДД не всегда просто наказывать человека, который очень известен или занимает высокое положение. Однако теперь многие из них в первую очередь начнут думать о том, что их бездействие может привести к беде. Могут не только погибнуть невинные люди, но и сам водитель способен оказаться за решёткой, — заявил клинический психолог.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет.