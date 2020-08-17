Ефремов готов дать показания в суде 18 августа

https://static.news.ru/photo/e39f968c-e087-11ea-a15c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что его подопечный готов дать показания на заседании 18 августа, если суд приступит к его допросу в этот день.

Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов, — отметил юрист.

Кроме того, он подчеркнул, что артист из-за плохого самочувствия не прибыл в Мосгорсуд на рассмотрение жалобы на отсутствие прогулок, передаёт ТАСС.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». 15 августа стало известно, что актёра выписали.

Как писал NEWS.ru, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Центра эндохирургии и литотрипсии Автандил Бабунашвили заявил, что быстрая выписка актёра Михаила Ефремова из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован с подозрением на инсульт, может объясняться лёгким течением болезни. По словам эксперта, при быстром восстановлении суженной артерии пациент может быть выписан уже через день. Однако в более серьёзных случаях госпитализация может затянуться и на месяц. Сужение и перекрытие сосудов могут привести к последствиям, которые потребуют длительного лечения.