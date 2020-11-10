Ефремов будет отбывать срок в колонии, где содержались Кокорин с Мамаевым

https://static.news.ru/photo/924955be-2364-11eb-863a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов будет отбывать наказание в колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области, где ранее также содержались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

В четвёртую исправительную колонию [будет направлен], — рассказал ТАСС адвокат артиста Владимир Васильев.

По его словам, это единственное исправительное учреждение общего режима в Белгородской области, где отбывают наказание впервые осуждённые.

Васильев также рассказал, что Ефремов, которому сегодня исполнилось 57 лет, прибыл в СИЗО-3 в Белгороде, где был помещён на 20-дневный карантин. В большинстве случаев заключённые проходят карантин непосредственно в ИК, но во многих колониях Белгородской области такой возможности нет.

Как писал NEWS.ru, один из заключённых ИК № 4 Белгородской области рассказал журналистам, в каких условиях отбывают наказание осуждённые в колонии.

ДТП с участием актёра произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. В его крови обнаружили следы наркотиков и алкоголя. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позднее Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Приговор вступил в силу 6 ноября.