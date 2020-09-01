Единый стандарт безопасности начал действовать на платных дорогах в России

Службы аварийных комиссаров начали работу на платных дорогах «Автодора» по новому стандарту, который был разработан на основе восьмилетнего опыта работы.
С 1 сентября 2020 года все операторы, осуществляющие обслуживание и содержание сети платных автомобильных дорог, которые находятся в доверительном управлении госкомпании «Автодор», обязаны работать по одному стандарту, — говорится в сообщении.
Документ регламентирует порядок действий во время работы с ситуационный центром, органами ГИБДД и врачами во время нештатных и чрезвычайных ситуаций. Прописаны действия в случае остановки автомобилей на обочине скоростной дороги, которая запрещена правилами дорожного движения. Также в документе указаны технические и организационные требования к службам аварийных комиссаров.
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