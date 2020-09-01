Единый стандарт безопасности начал действовать на платных дорогах в России

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При условии грамотной организации процесса совмещение работы и учёбы может только пойти на пользу общему уровню образования. Об этом на Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать», посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, в совмещении работы и учёбы нет никакого противоречия. Такой процесс, отметил национальный лидер, при нахождении баланса пойдёт на пользу и работящим, и учащимся. Такое совмещение не...