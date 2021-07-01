Единственное жильё впервые изъяли в РФ у несостоятельного гражданина

Первые торги по продаже единственного жилья гражданина-банкрота состоялись в Екатеринбурге. После трёх лет противостояния россиянин проиграл кредиторам пятикомнатную квартиру, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает , что недвижимость изъяли у Аркадия Поторочина, который задолжал кредиторам 21,4 млн рублей. На торгах его жильё площадью почти 150 квадратных метров было продано за 8,25 млн рублей.

В 2018 году, когда Поторочин был признан банкротом, суд изъял его квартиру из конкурсной массы, поскольку она была его единственным жильём. Однако в 2019 году спор должника и кредиторов получил новое рассмотрение, когда кредиторы предложили заменить квартиру мужчины на однокомнатную площадью 32 квадратных метра.

Суд посчитал, что данная недвижимость «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека». Было учтено, что Поторочин холост и не имеет иждивенцев. Его попытки оспорить решение суда оказались безуспешными.

Ранее стало известно, что в апреле Конституционный суд России наделил суды правом преодолевать имущественный иммунитет, если должник не останется после этого без пригодной для проживания недвижимости. Как постановление КС отразится на жизни дебиторов и что станет с процедурой банкротства рассказывается в материале NEWS.ru.